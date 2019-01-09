МВФ оприлюднив завдання для України, узгоджені в рамках програми на 2019 рік

Програма кредитування України Stand By Міжнародного валютного фонду обсягом 3,9 мільярда доларів дозволить Україні забезпечити потреби у фінансуванні, мовиться в документах програми Stand By для України, оприлюднених МВФ на своєму сайті 8 січня.

Так, МВФ планує надати Україні 2,5 мільярда доларів у рамках програми в 2019 році. Ще 1 мільярд доларів Україна може залучити під гарантії Світового банку, і 600 мільйонів має надійти від ЄС у рамках програм макрофінансової допомоги.

В МВФ відзначили, що Україна змогла поновити макрофінансову стабільність і зростання після кризи 2014–2015 років. Серед проблемних питань, які не дозволяють економіці розвиватись достатньо швидко, – низький рівень інвестицій, зокрема, прямих іноземних інвестицій, обумовлений складним бізнес-кліматом, відплив робочої сили за кордон через достатньо повільне економічне зростання та інші.

Можлива ескалація конфлікту на сході України, а також тиск популістів на політичні рішення напередодні виборів становлять основні ризики для втілення програми, на думку МВФ.

У рамках програми уряд України і МВФ узгодили низку структурних маяків, які має виконати Україна. Серед них:

1. Підвищення тарифів на тепло з 1 січня 2019 року для решти компаній теплопостачання, щоб охопити 95% централізованого теплопостачання

2. Затвердження НБУ вимог стосовно кредитування пов’язаним особам

3. Затвердження парламентом законопроекту 2413а стосовно нагляду за фінансовими посередниками (кінець березня 2019 року)

4. Публікація першого звіту стосовно повернення активів державних банків (кінець березня 2019 року)

5. Консолідація центральних і регіональних підрозділів Державної фіскальної служби в окремі установи (кінець квітня)

6. Після висунення кандидатур Вищою радою юстиції, призначення щонайменше 35 суддів у справах боротьби з корупцією з бездоганною репутацією і відповідними професійними навичками до Вищого антикорупційного суду, відповідно до закону 2018/2447 і правил, що гарантують об’єктивність і прозорість процесу (кінець квітня).

7. Вжиття НБУ заходів проти банків, які не виконають вимоги стосовно капіталу (кінець червня)

8. Завершення зовнішнього аудиту НАБУ, проведеного групою авторитетних експертів із міжнародним досвідом, обраних відповідно до вимог закону про НАБУ (1698-VII)

Україна віддана втіленню реформ, передбачених програмою, запевнив заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован у своїй заяві.

Він високо оцінив міжнародну підтримку у відновленні економіки України.

«Із часу глибокої економічної кризи 2014–2015 років, із потужною підтримкою міжнародної спільноти, Україна змогла відновити економічну і фінансову стабільність і досягти зростання, врегулювавши основні макроекономічні дисбаланси і просуваючи структурні реформи», – наголосив Рашкован.