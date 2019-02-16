У боргове дно Україну затягнули політики минулого, а не МВФ – міністр Маркарова

У боргове дно Україну затягнули неефективні політики минулого, а не співпраця з МВФ. Це стверджувала Радіо Свобода міністр фінансів України Оксана Маркарова. На її погляд, дешеві довгострокові кошти, які і МВФ дає, і можна завдяки цій співпраці отримати від інших міжнародних організацій – можливість вибратися з боргів. Усі держави, які розвивали власну економіку, експорт, залучали інвестиції, отримали завдяки МВФ шанс. Наприклад – сусідня Польща, констатувала Маркарова. Вона оцінила, скільки часу знадобиться Україні, щоб економічно наздогнати Польщу. При цьому Радіо Свобода поцікавилося у міністра, чи є зараз Україна найбіднішою державою Європи і як узагалі можна провести реформи в умовах війни, що триває роками, а також панування олігархів?