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15 Лютий 2019, Київ 00:28
Новини | Суспільство

Ліга Європи: «Шахтар» у меншості утримує нічию проти «Айнтрахта»

Усі найважливіші події першої половини гри, яку приймає Харків, відбулися впродовж першої десятихвилинки

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Донецький «Шахтар» утримує нічию після першого тайму матчу 1/16 фіналу футбольної Ліги Європи проти німецького «Айнтрахта».

Усі найважливіші події першої половини гри, яку приймає Харків, відбулися впродовж першої десятихвилинки: на сьомій хвилині Мартін Гінтереґґер змусив помилитися Андрія П’ятова, на дев’ятій Марлос із пенальті відновив рівновагу, а на 10-й другу жовту картку від британського рефері Ентоні Тейлора побачив перед собою Тарас Степаненко.

У першому для українських команд матчі дня київське «Динамо» здобуло важливу нічию 2:2 на виїзді проти грецького «Олімпіакоса».

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