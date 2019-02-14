Ліга Європи: «Шахтар» у меншості утримує нічию проти «Айнтрахта»

Донецький «Шахтар» утримує нічию після першого тайму матчу 1/16 фіналу футбольної Ліги Європи проти німецького «Айнтрахта».

Усі найважливіші події першої половини гри, яку приймає Харків, відбулися впродовж першої десятихвилинки: на сьомій хвилині Мартін Гінтереґґер змусив помилитися Андрія П’ятова, на дев’ятій Марлос із пенальті відновив рівновагу, а на 10-й другу жовту картку від британського рефері Ентоні Тейлора побачив перед собою Тарас Степаненко.

У першому для українських команд матчі дня київське «Динамо» здобуло важливу нічию 2:2 на виїзді проти грецького «Олімпіакоса».