НБУ: торік з України за кордон переказали майже 300 мільйонів доларів, понад третину – до Росії

У 2018 році з використанням систем переказу коштів за межі України відправили 294 мільйони доларів, 36% – до Росії. Як йдеться у повідомленні Національного банку України, ці дані не включають інформацію про перекази, здійснені через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення.

«Упродовж 2018 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними НБУ, обсяг внутрішньодержавних операцій через системи переказу коштів торік зріс майже на чверть.

7 лютого 2019 року в Україні вступив у дію закон «Про валюту та валютні операції», що має зняти низку суттєвих обмежень на валютному ринку. Серед новацій – скасовується валютний нагляд для експортно-імпортних операцій на суму до 150 тисяч гривень, також особа чи компанія можуть вільно проводити операції з валютою, не перевищуючи свій ліміт.