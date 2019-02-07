Банківська система стала прибутковою вперше з 2013 року – підсумки 2018 року НБУ

Платоспроможні банки протягом 2018 року заробили 21,7 мільярдів гривень чистого прибутку – такі висновки робить Національний банк України. За даними регулятора, востаннє банківська система була прибутковою 2013 року – тоді чистий прибуток становив 1,4 мільярда гривень.

Ріст прибутковості в НБУ пояснюють зменшенням відрахувань у резерви і стабільним зростанням процентного та комісійного доходів банків.

Обсяг відрахувань банками в резерви, за даними центробанку, скоротився вдвічі – 23,7 мільярди гривень у 2018 році порівняно з 49,2 мільярда у 2017-му. Зріст чистого процентного та комісійного доходів оцінюють у 38%.

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«Після збиткових для банківської системи 2014-2017 років, фінансовий результат банків за 2018 рік в 21,7 млрд грн є найбільшим на історичному горизонті. Він став можливим за рахунок активізації банками кредитування, насамперед роздрібного гривневого на понад 30% у річному обчисленні. Також збільшенню прибутку банківського сектору сприяло зниження банками відсоткових ставок за вкладами громадян упродовж більшої частини року», – наводить прес-служба НБУ слова першої заступниці голови Національного банку Катерини Рожкової.

Як зазначають в Нацбанку, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічується 77 платоспроможних банків, з них 64 – прибуткові. Основний прибуток у 2018 році сформували банки з іноземним капіталом та «ПриватБанк».

При цьому банки з державним російським капіталом, за повідомленням регулятора, понесли 11 мільярдів гривень збитків. Зокрема в листопаді 2018 року НБУ визнав неплатоспроможним банк «ВТБ», який належить однойменному російському банку.