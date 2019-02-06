Крок до вільного ринку: Нацбанк України «відпускає віжки»

Українському бізнесу дають удвічі більше часу, щоб платити іноземним партнерам та отримувати оплату від них, простим українцям дозволяють купувати валюту онлайн та проводити валютні операції без ліцензії – на суму до 150 тисяч гривень на день. Ці та інші кроки з лібералізації українського валютного ринку Нацбанк запровадить з 7 лютого, разом з початком дії нового фінансового законодавства. Експерти, опитані Радіо Свобода, визнають: ці зміни є приємністю для простих українців і поліпшують інвестиційний клімат, однак їх недостатньо для того, щоб український валютний ринок почувався так само вільно, як у ЄС.

7 лютого 2019 року починає діяти закон «Про валюту та валютні операції», який, за задумом авторів, має запровадити в Україні цивілізований валютний ринок європейського типу. Між тим, і експерти, і представники НБУ визнають: повної дерегуляції одразу не буде, щоб уникнути шоків у фінансовому секторі, стрибків курсу та відпливу іноземних валют з України.

Тому Нацбанк обіцяє 7 лютого зняти кілька найсуттєвіших обмежень на валютному ринку. Що цікаво, ці зміни відчують і представники бізнесу, і прості громадяни.

​П’ять основних послаблень від Нацбанку

Граничний строк, за який треба провести розрахунки за експортно-імпортними контрактами подовжується до 365 днів (до 7 лютого – діє термін 180 днів).

Санкцій за порушення строків розрахунків, а саме – «припинення зовнішньо-економічної діяльності» підприємства-порушника вже не буде. Тепер ніхто не арештовуватиме рахунки компанії (фактично – зупиняючи бізнес) за якісь порушення у сфері валютних операцій. За такі речі каратимуть суто економічними важелями – штрафами.

НБУ скасовує валютний нагляд для експортно-імпортних операцій на суму до 150 тисяч гривень. Тобто, платежі на цю суму не треба ні з ким погоджувати, і НБУ їх не відстежує.

Скасовуються індивідуальні валютні ліцензії. Натомість діятиме система електронних лімітів. Людина чи компанія можуть вільно проводити операції з валютою, головне – не перевищити свій ліміт.

НБУ з 7 лютого дозволяє простим українцям купівлю іноземної валюти онлайн. При цьому на такі операції розповсюджуватиметься аналогічний ліміт, як і на купівлю доларів чи євро готівкою. Зараз одна людина може купити чи продати валюту на суму до 150 тисяч гривень на день. Проте в Нацбанку не виключають, що поступово ці ліміти збільшуватимуться.

Окрім того, з 7 лютого припиняє чинність складна та заплутана система валютного регулювання, до якої входять 56 нормативних актів. Замість них діятиме сім нових нормативних актів НБУ. Вони стосуються:

структури валютного ринку та правил торгівлі іноземною валютою й коштовними металами;

того, як мають відбуватися розрахунки, купівля та перекази іноземної валюти в межах України та за кордон;

транскордонного переміщення готівкової національної та іноземної валюти, банківських металів, а також цінних паперів, коли це роблять і банки, і бізнес, і прості українці;

повного арсеналу захисних заходів та антикризових постанов, які НБУ може запровадити для захисту валютного ринку у критичній ситуації;

так званої «повідомлювальної» системи збору інформації про валютні операції;

граничних строків розрахунків, які встановлює Нацбанк.

Експерти про валютну лібералізацію: «Добре, але мало»

Що саме зміниться для українського бізнесу, та якою мірою НБУ готовий реалізувати новий «валютний» закон вже з 7 лютого, Радіо Свобода розповів один з його розробників, фінансовий експерт, колишній банкір та екс-голова наглядової ради Національного депозитарію України Роман Сульжик.

Ми дали можливість НБУ робити реальну лібералізацію, інтегрувати Україну в світову фінансову систему. Щоб гривня була не гіршою валютою, аніж польський злотий чи турецька ліра

«Бізнес і всі ми, коли робили цей закон, очікували більшого. Ми дали можливість НБУ робити реальну лібералізацію, інтегрувати Україну в світову фінансову систему. Щоб гривня була не гіршою валютою, аніж польський злотий чи турецька ліра. Щоб у громадян, які мають бізнес і гроші на рахунку, і зрозуміло, звідки ці гроші – була змога вільно конвертувати гривню у долари, євро чи іншу валюту. Але ми цього ще не побачили. Нацбанк поки що боїться дати людям і бізнесу вільно конвертувати ті гроші, які вони мають на рахунках. Однак покращення є: громадянам дозволять вільно конвертувати (обмінювати гривню на долар чи інші валюти, – ред.) на суму до 150 тисяч гривень на день», – визнає Сульжик.

Іншими позитивами, на думку експерта, є скасування валютного контролю на таку ж суму для компаній, а також припинення практики зупинки бізнесу та заморожування рахунків за фінансові порушення. Замість цього призначатимуть штрафи, а бізнес не зупинятиметься.

Також Роман Сульжик сподівається, що НБУ поступово скасує вимоги до українських компаній про продаж частини валютної виручки, дозволить іноземцям та іноземному бізнесу вільно відкривати рахунки в Україні, а українському – за кордоном, без зобов’язання продавати валюту в Україні.

Валютна лібералізація, яку НБУ запроваджує з 7 лютого, є позитивом для інвесторів та простих громадян, визнає фінансовий експерт Дмитро Власов. Але він додає, що Нацбанк, на його думку, боїться втратити контроль, і тому запускає лише частину спрощень, які передбачає закон про валютний ринок.

Треба дозволити вільний рух коштів без жодних лімітів. Щоб інвестори могли зайти до України та знали, що можуть вивести всю суму тоді, коли їм буде потрібно

«Так діють, щоб, з одного боку, уникнути можливих шоків для ринку, а з іншого – залишити в себе важелі керування грошовими протоками. Діють поетапно, щоб оцінювати наслідки своїх дій, але навіть ці зміни – теж дуже добре. Попереду – багато роботи, щоб Україна стала дійсно розвиненою державою, а не частиною «третього світу» світу. Для цього треба дозволити вільний рух коштів без жодних лімітів. Щоб інвестори могли зайти до України та знали, що можуть вивести всю суму тоді, коли їм буде потрібно», – підсумовує аналітик.

Лібералізація валютного ринку не вирішує фундаментальних проблем українського фінансового сектору: стабільність гривні є відносною, а ставки за кредитами – досі зависокі для бізнесу, стверджує голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Лібералізація не вирішить основних проблем... Ідеться про стабілізацію гривні та зниження банківських ставок за кредитом

«Валютна лібералізація – безумовно позитив, бо досі регулювання було надто жорстким, не ліберальним, воно відлякувало і західний, і навіть власне український бізнес. Але пам’ятаймо, що лібералізація не вирішить основних проблем фінансового сектору. Ідеться про стабілізацію національної валюти та зниження банківських ставок за кредитом, без чого нормальний розвиток економіки просто неможливий».

Облікова ставка НБУ, на яку орієнтуються банки, видаючи кредити і приймаючи від громадян і бізнесу депозити, залишається незмінною, і становить 18%, про це заявили 31 січня керівники Нацбанку.

Зі свого боку, Роман Сульжик визнає, що досить висока облікова ставка НБУ відображає «суму ризиків, які асоціюються із державою». Він уточнює, що це ті відсотки, за якими держава може позичати гроші через облігації внутрішньої державної позики.

Відтак і Роман Сульжик, й інші експерти визнають, що стабільна національна валюта та зручне для бізнесу кредитування з’являться в Україні лише в результаті тривалих і комплексних реформ – тоді, коли фінансові інституції та бізнес вважатимуть її країною з невисокими ризиками для себе.

Національний банк продовжить поступове скасування обмежень на валютному ринку і після масштабної валютної лібералізації, заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

«Ми зніматимемо обмеження і надалі. За останні чотири роки жодного нового обмеження ми не запровадили, а тільки знімали їх, виходячи з макроекономічних умов і того, наскільки зняття обмежень буде впливати на фінансову стабільність», – уточнив Чурій.

Він анонсував, що пріоритетами Нацбанку є зняття обмежень, які впливають на іноземні інвестиції в Україну і на економічне зростання в Україні.

Упродовж останнього року, ще до набуття чинності «валютним» законом, НБУ зняв ще низку обмежень. Зокрема, він дозволив «репатріацію» дивідендів за всі попередні роки – інвестори можуть вільно забирати кошти, зароблені в Україні раніше, на суму до семи мільйонів доларів на місяць.

Крім того, Нацбанк спростив валютні операції для бізнесу та процедуру дострокового погашення валютних кредитів, взятих за кордоном. Ці та інші вже зроблені та лише заплановані кроки згадуються у програмі дій НБУ на 2019 рік.