Реальний наявний дохід населення становить 82% від рівня 2013 року – НБУ

У першому півріччі 2018 року реальний наявний дохід населення зріс на 9,8%, але поки становить 82% від рівня 2013 року, йдеться у звіті Національного банку України.

Згідно з оцінками регулятора, реальний наявний дохід населення продовжує зростати другий рік поспіль.

«Основний рушій зростання – заробітна плата. Вона збільшилася на 26%, найсуттєвіше – у промисловості, на транспорті, у фінансовій сфері та державному управлінні. Мінімальна зарплата зросла на 16%, тож цього року її вплив на динаміку середньої зарплати незначний», – заявили в НБУ.

Згідно зі звітом, «усе ще висока інфляція» призвела до того, що реальний наявний дохід частини населення з низькими зарплатами виріс помірно.