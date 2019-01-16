У НБУ очікують двох траншів від МВФ у 2019 році

Національний банк України очікує в 2019 році отримати два транші кредиту Міжнародного валютного фонду по 1,3 мільярда доларів, повідомив голова НБУ Яків Смолій.

За його словами, очікується, що ці транші надійдуть у травні й у вересні.

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18 грудня посол України у США Валерій Чалий повідомив, що у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.