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08 Січень 2019, Київ 11:29
Новини | Економіка

НБУ дозволив міняти валюту на пошті

Обмін валют, Маріуполь, Донецька область,

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Українці зможуть купувати і продавати іноземну валюту не лише в банках або обмінних пунктах, а й у поштових відділеннях, повідомив Національний банк України (НБУ).

Такі зміни затверджені постановою регулятора «Про затвердження змін до окремих нормативно-правових актів НБУ». Вони набирають чинності 7 лютого 2019 року одночасно з набранням чинності законом «Про валюту і валютні операції».

Небанківські фінансові установи та національний оператор поштового зв'язку, які вже мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, матимуть шість місяців перехідного періоду, до 7 серпня 2019 року, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.

Нові підходи до валютообмінних операцій є частиною нової системи валютного регулювання та відбуваються в межах «валютної лібералізації». «Кінцева мета Національного банку – зняття всіх наявних обмежень і перехід до режиму вільного руху капіталу, який стане підґрунтям для полегшення ведення бізнесу та інвестиційного клімату в Україні, припливу іноземного капіталу, стійкого економічного зростання», – ідеться в повідомленні НБУ, в якому регулятор оприлюднив «усі нормативно-правові акти, які є основою для нової ліберальної системи валютного регулювання, передбаченої Законом України «Про валюту і валютні операції».

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