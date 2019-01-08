НБУ дозволив міняти валюту на пошті

Українці зможуть купувати і продавати іноземну валюту не лише в банках або обмінних пунктах, а й у поштових відділеннях, повідомив Національний банк України (НБУ).

Такі зміни затверджені постановою регулятора «Про затвердження змін до окремих нормативно-правових актів НБУ». Вони набирають чинності 7 лютого 2019 року одночасно з набранням чинності законом «Про валюту і валютні операції».

Небанківські фінансові установи та національний оператор поштового зв'язку, які вже мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, матимуть шість місяців перехідного періоду, до 7 серпня 2019 року, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.

Нові підходи до валютообмінних операцій є частиною нової системи валютного регулювання та відбуваються в межах «валютної лібералізації». «Кінцева мета Національного банку – зняття всіх наявних обмежень і перехід до режиму вільного руху капіталу, який стане підґрунтям для полегшення ведення бізнесу та інвестиційного клімату в Україні, припливу іноземного капіталу, стійкого економічного зростання», – ідеться в повідомленні НБУ, в якому регулятор оприлюднив «усі нормативно-правові акти, які є основою для нової ліберальної системи валютного регулювання, передбаченої Законом України «Про валюту і валютні операції».