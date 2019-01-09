У 2018 році міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму – НБУ

У 2018 році міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму й за попередніми даними станом на 1 січня 2019 року сягнули 20,8 мільярда доларів США, інформує Національний банк України.

Згідно з повідомленням, востаннє такий рівень резервів був зафіксований у жовтні 2013 року.

«Збільшити міжнародні резерви вдалося насамперед завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі Національним банком надлишку валюти на міжбанківському ринку», – заявили в НБУ.

Регулятор зазначає, що протягом переважної частини року пропозиція валюти на міжбанківському ринку переважала над попитом на неї. Зокрема, у першій половині року високий рівень пропозиції забезпечували сприятлива зовнішня цінова кон’юнктура для товарів українського експорту і пожвавлення інтересу міжнародних інвесторів до ринків, що розвиваються.

У Нацбанку додають, що у другому півріччі надлишок валюти на міжбанківському ринку формувався насамперед завдяки надходженню виручки від експорту рекордного врожаю зернових й іншої аграрної продукції.

У НБУ розповіли, що на пропозицію валюти з боку банків позначався чистий продаж валюти населенням унаслідок чого Національний банк отримав можливість здійснити чисту купівлю валюти на суму 1,4 мільярда доларів без впливу на напрямок руху курсу гривні.

Крім того, 2,4 мільярда доларів становили надходження від Міжнародного валютного фонду, Європейського союзу, Світового банку на підтримку стабільності та реформ в Україні.

Також у 2018 році уряд залучив на зовнішніх та внутрішніх ринках 6,1 мільярда доларів.

Водночас протягом року кошти з резервів спрямовувалися переважно на платежі уряду та Національного банку для обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті. Їх загальна сума становила 8,1 мільярда доларів.