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21 Грудень 2018, Київ 14:13
Новини | Економіка

Порошенко прокоментував надходження нового траншу МВФ

Завдяки траншу МВФ міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму

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Президент України Петро Порошенко прокоментував надходження нового траншу від Міжнародного валютного фонду.

«Щойно надійшли кошти від МВФ – макрофінансова допомога від ЄС, надходять кошти від Світового банку, і золотовалютні резерви України складають вже майже 20 млрд доларів, що сприяє стабільності економіки України. Ми з упевненістю дивимося у майбутнє!» – ідеться в повідомленні.

У Національному банку України зазначили, що завдяки траншу міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму.

18 грудня посол України у США Валерій Чалий повідомив, що у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

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