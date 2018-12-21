Порошенко прокоментував надходження нового траншу МВФ

Президент України Петро Порошенко прокоментував надходження нового траншу від Міжнародного валютного фонду.

«Щойно надійшли кошти від МВФ – макрофінансова допомога від ЄС, надходять кошти від Світового банку, і золотовалютні резерви України складають вже майже 20 млрд доларів, що сприяє стабільності економіки України. Ми з упевненістю дивимося у майбутнє!» – ідеться в повідомленні.

У Національному банку України зазначили, що завдяки траншу міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму.

18 грудня посол України у США Валерій Чалий повідомив, що у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.