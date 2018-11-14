Гривня посилюється на міжбанку

Українська валюта посилюється на міжбанківському валютному ринку після кількох днів незначних послаблень. Як інформують учасники ринку, на торгах є надлишок пропозиції долара.

Станом на 10:30 за Києвом котирування долара на міжбанку становили 27 гривень 81,5–82,5 копійки.

Національний банк України встановив на 14 листопада курс 27 гривень 92 копійки за долар.

Українська зміцнюється на міжбанківському валютному ринку від початку місяця. Зранку 6 листопада вона закріпилася на рівні менш як 28 гривень за долар.

5 листопада НБУ повідомив, що міжнародні резерви України складають понад 18 мільярдів доларів. Вони зросли майже на півтора мільярда доларів завдяки розміщенню урядом єврооблігацій з початку листопада, уточнюють у прес-службі Нацбанку.

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У жовтні 2018 року Україна оголосила про випуск євробондів на суму 2 мільярди доларів.

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