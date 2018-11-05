Міжнародні резерви України зросли до 18 мільярдів доларів – НБУ

Станом на 5 листопада міжнародні резерви України складають трохи більше від 18 мільярдів доларів, повідомляють в Національному банку України.

Як уточнюють в НБУ, на початку листопада обсяг міжнародних резервів становив близько 16,7 мільярда доларів в еквіваленті, тобто на 0,6% більше, ніж у попередньому місяці.

На цю цифру вплинули кілька чинників:

Завдяки відсутності девальваційного тиску на курс гривні та надлишковій пропозиції валюти регулятор зміг поповнити міжнародні резерви за рахунок чистої купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку. Чиста купівля склала 198,5 мільйонів доларів

Витрати на обслуговування державного та гарантованого державою боргу були майже повністю компенсовані надходженнями від розміщення облігацій внутрішньої державної позики

Вартість фінансових інструментів зменшилася на 36,8 мільйона доларів

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До 18 мільярдів доларів міжнародні резерви зрослі завдяки розміщенню урядом єврооблігацій з початку листопада, уточнюють у прес-службі Нацбанку.

У жовтні 2018 року Україна оголосила про випуск євробондів на суму 2 мільярди доларів.