Україна оголосила про випуск євробондів на 2 млрд доларів

Міністерство фінансів України оголосило про два нові випуски єврооблігацій на загальну суму у два мільярди доларів.

Згідно з повідомленням, сума першого випуску складатиме 750 мільйонів доларів із кінцевим строком погашення 1 лютого 2024 року, а сума другого – 1,25 мільярда зі строком погашення 1 листопада 2028 року.

«На п’ятирічні облігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 8,994% річних, на 10-річні – 9,750%», – розповіли в Міністерстві фінансів.

У відомстві пояснили, що залучені кошти підуть на фінансування дефіциту бюджету, а також на виплату короткострокових облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення у лютому 2019 року на 725 мільйонів доларів.