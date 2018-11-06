Гривня зміцнюється: долар коштує на міжбанку менш як 28 гривень

Українська національна валюта продовжує зміцнюватися на міжбанківському валютному ринку. Зранку 6 листопада вона закріпилася на рівні менш як 28 гривень за долар (купівля 27,94, продаж 27,95 гривні за одиницю американської валюти). Як повідомляють учасники торгів, покупців на ринку бракує, на міжбанку чекають виходу Національного банку, який часто в таких випадках згладжує коливання, поповнюючи водночас золотовалютні резерви.

5 листопада регулятор повідомив, що міжнародні резерви України складають понад 18 мільярдів доларів. Вони зросли майже на півтора мільярда доларів завдяки розміщенню урядом єврооблігацій з початку листопада, уточнюють у прес-службі Нацбанку.

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У жовтні 2018 року Україна оголосила про випуск євробондів на суму 2 мільярди доларів.