У «ProZorro.Продажі» заявляють, що заробили майже 7,5 мільярдів гривень за 2018 рік

Протягом 2018 року державне підприємство «ProZorro.Продажі» заробило 7,47 мільярдів гривень – про це йдеться у підсумках, які державне підприємство оприлюднило 21 грудня.

Загалом система з реалізації активів неплатоспроможних банків, оренди та продажу державного та комунального майна «ProZorro.Продажі» за час свого існування заробила 12,2 мільярди гривень, заявив під час підсумкової конференції виконувач обов’язків директора Олексій Соболев.

За його даними, 6,15 мільярдів гривень протягом 2018 року приніс продаж активів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, продаж майна державних підприємств – 760 мільйонів гривень.

Доходи від малої приватизації, яка почалася в липні 2018 року, склали 550 мільйонів гривень.

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«Я певен, що і наступного року мала приватизація набиратиме популярності як на місцевому, так і на центральному рівні. Однак варто продовжувати тиск на міністерства та міста – аби від них з’являлося у системі дедалі більше лотів», – наводить слова Соболева прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.​

Він висловив очікування, що в 2019 році буде ухвалено закон про оренду державного майна, який регулюватиме процедуру оренди державного майна, а також буде затверджено правила проведення електронних аукціонів з продажу майна банкрутів.

«Ми очікуємо, що вже восени в системі з’являться перші аукціони з продажу майна банкрутів», – заявляє Соболєв.