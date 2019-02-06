Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Лютий 2019, Київ 16:37
Новини | Економіка

Вартість долара залишиться на рівні нижче 27 гривень – курс НБУ на 7 лютого

Востаннє ціна долара була нижче 27 гривень 9 серпня

Дивитись коментарі

Вартість долара залишиться на рівні 26 гривень 96 копійок. Відповідний курс Національний банк України встановив на 7 лютого.

Востаннє ціна долара була нижче 27 гривень 9 серпня.

Вартість долара стосовно гривні знижується з 28 січня. Тоді його ціна була на рівні 27 гривень 81 копійки.

Аналітики вказують як на одну з причин зміцнення гривні на успішне розміщення міністерством фінансів України облігацій внутрішньої державної позики, 5 лютого цих цінних паперів продали майже на 6,7 мільярда гривень, пише профільне видання «Мінфін». Національний банк пояснює тренд на зміцнення гривні також стабільними надходженнями експортної виручки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG