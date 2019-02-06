Долар впав нижче 27 гривень – НБУ

На українському міжбанківському валютному ринку триває стрімке зміцнення української валюти. За результатами торгів станом на 12:00 6 лютого Національний банк України оприлюднив довідковий курс, який становить 26 гривень 96 копійок за долар США.

Офіційний курс регулятор оприлюднює кожного робочого дня після 16:00, але зазвичай він незначно відрізняється від довідкового значення.

Таким чином, 6 лютого гривня оновила максимум щодо долара. Востаннє курс на рівні 26 гривень 96 копійок фіксувався 9 серпня 2018 року. Пікового значення 28 гривень 39 копійок долар сягнув 30 листопада 2018 року. Відтоді американська валюта втратила понад 1 гривню 40 копійок.

Аналітики вказують як на одну з причин зміцнення гривні на успішне розміщення міністерством фінансів України облігацій внутрішньої державної позики, 5 лютого цих цінних паперів продали майже на 6,7 мільярда гривень, пише профільне видання «Мінфін». Національний банк пояснює тренд на зміцнення гривні також стабільними надходженнями експортної виручки.