В Україні почав діяти новий закон, що знімає низку обмежень на валютному ринку

7 лютого 2019 року в Україні вступив у дію закон «Про валюту та валютні операції», що має зняти низку суттєвих обмежень на валютному ринку. Як повідомили у прес-службі Національного банку України, законом запускається принцип «менше ризиків – менше уваги, більше ризиків – більше уваги».
За даними регулятора, для бізнесу тепер зникає необхідність звітувати перед банками щодо будь-якої валютної операції, скасовується валютний нагляд для експортно-імпортних операцій на суму до 150 тисяч гривень. Самі банки НБУ не буде штрафувати за несуттєві помилки у звітності, а розміри штрафів за порушення будуть «лояльнішими». Скасовуються індивідуальні валютні ліцензії – особа чи компанія можуть вільно проводити операції з валютою, не перевищуючи свій ліміт.
Одне з основних нововведень – пересічним українцям дозволена купівля іноземної валюти у режимі онлайн.
Упродовж минулого року, до набрання чинності «валютного» закону, НБУ також зняв низку обмежень – дозволив «репатріацію» дивідендів за всі попередні роки, спростив валютні операції для бізнесу та процедуру дострокового погашення валютних кредитів, взятих за кордоном.
16 січня НБУ представив програму дій на 2019 рік.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ