В Україні почав діяти новий закон, що знімає низку обмежень на валютному ринку

7 лютого 2019 року в Україні вступив у дію закон «Про валюту та валютні операції», що має зняти низку суттєвих обмежень на валютному ринку. Як повідомили у прес-службі Національного банку України, законом запускається принцип «менше ризиків – менше уваги, більше ризиків – більше уваги».

За даними регулятора, для бізнесу тепер зникає необхідність звітувати перед банками щодо будь-якої валютної операції, скасовується валютний нагляд для експортно-імпортних операцій на суму до 150 тисяч гривень. Самі банки НБУ не буде штрафувати за несуттєві помилки у звітності, а розміри штрафів за порушення будуть «лояльнішими». Скасовуються індивідуальні валютні ліцензії – особа чи компанія можуть вільно проводити операції з валютою, не перевищуючи свій ліміт.

Одне з основних нововведень – пересічним українцям дозволена купівля іноземної валюти у режимі онлайн.

Упродовж минулого року, до набрання чинності «валютного» закону, НБУ також зняв низку обмежень – дозволив «репатріацію» дивідендів за всі попередні роки, спростив валютні операції для бізнесу та процедуру дострокового погашення валютних кредитів, взятих за кордоном.

16 січня НБУ представив програму дій на 2019 рік.