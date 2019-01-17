Гривня за рік зміцнилася на 1,4% – голова НБУ підбив підсумки 2018 року

Обсяги міжнародних резервів України сягнули найвищого рівня за останні п’ять років завдяки зміцненню гривні – про це заявив голова Національного банку України Яків Смолій під час своєї підсумкової доповіді у Верховній Раді.

За його даними, національна валюта протягом року зміцнилася на 1,4%, що дозволило Нацбанку купувати валюту на міжбанківському ринку.

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«За рік сальдо наших валютних інтервенцій склало еквівалент 1,4 мільярда доларів США, які були спрямовані до наших резервів. Іншим джерелом стало зовнішнє фінансування: Україна отримала нову програму співпраці з МВФ, яка є фундаментом для подальшого зміцнення макрофінансової стабільності. Завдяки цьому до резервів від міжнародних партнерів – МВФ, Євросоюзу та Світового банку – надійшло 2,4 мільярда доларів США. У підсумку ми маємо найбільший обсяг міжнародних резервів за п’ять років. Це 20,8 мільярда доларів США. Востаннє такі цифри ми бачили восени 2013 року», – розповів Смолій.

Зміцненню гривні, пояснив він, сприяла жорстка монетарна політика, сприятливі ціни на український експорт і високий врожай.

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За висновками голови НБУ, економіка України «показала максимальне зростання за останні сім років». Зокрема реальний валовий внутрішній продукт за підсумками трьох кварталів 2018 року зріс на 3,8%. Смолій очікує, що річний показник складе 3,4%, причому інфляція, додає він, вперше за п’ять років знизилася до 9,8%.

«Це перевищувало нашу інфляційну ціль, яка складала 6%, плюс-мінус 2%. За підсумками року споживча інфляція була вищою, проте в політиці інфляційного таргетування ключовим є не отримання потрібного рівня інфляції в певній точці часу, а забезпечення стійкого тренду цього показника відповідно до інфляційних цілей», – зазначив голова центрального банку.

Відносно стабільна гривня, на думку Смолія, є свідченням довіри українців до здатності НБУ згладжувати надмірні коливання курсу.

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«Свідчення тому – відсутність значних панічних настроїв на валютному ринку навіть після подій біля Керченської протоки і запровадження воєнного стану. Ми активно висвітлювали ситуацію на валютному ринку і зберігали активну присутність на ньому і таким чином попередили паніку з боку учасників ринку і населення», – заявив він.

На початку 2019 року Світовий банк оприлюднив прогноз, в якому передбачив зростання економіки України на 2,9% протягом року.