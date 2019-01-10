Економіка України зростатиме удвічі швидше, ніж у Росії – Світовий банк

Перспективи розвитку світової економіки у 2019 році затьмарені, прогнозує Світовий банк. До таких висновків його підштовхують такі факти, як скорочення обсягу міжнародної торгівлі та інвестицій, фінансові проблеми, з якими зіткнулися в минулому році відразу кілька великих країн з ринковою економікою. Це ускладнить доступ до фінансів і для країн з економікою, що розвивається, мовиться у доповіді «Перспективи світової економіки», яку двічі на рік, в січні і в червні, готує Світовий банк. Для України наступного року банк прогнозує невелике зростання – на рівні 2.9%.

Як очікують фахівці Світового банку, в цих складних умовах темпи економічного зростання в країнах з ринковою економікою і країнах, що розвиваються, в 2019 році практично не зміняться. Пожвавлення економіки країн, які в значній мірі залежать від експорту сировинних товарів, цілком ймовірно, буде набагато повільнішим, ніж очікувалося. Темпи зростання економіки багатьох інших країн, як очікується, знизяться. Зростання розвинутих економік впаде до рівня 2%.

Сповільниться зростання і в Європі – в Польщі воно не сягне і 4% через уповільнення розвитку єврозони. Економіка Туреччини уповільниться до 2,3% після важкого минулого року, коли інфляція серйозно вийшла з-під контролю і сягнула 25%, замість запланованих 5%.

Зменшаться темпи зростання і економік Росії, Казахстану та України. Хоча щодо України фахівці банку є дещо оптимістичніші, ніж до Росії. Цього року Україні прогнозують зростання на рівні 2,9%, наступного – 3,4% і 3,8% у 2021. Щодо Росії, то її темпи зростання будуть скромнішими – 1,5% цього року і по 1,8% у 2020 та 2021 роках.

Фахівці банку пояснюють ці цифри тим, що у 2018 році зростання Росії та інших нафтовидобувних країн підтримували високі ціни на нафту. Це допомогло Росії втримати відносно невисоку і стабільну інфляцію в умовах посилення санкцій.

Світовий банк у своєму звіті наголошує, що нестабільність у регіоні підважує його економічні перспективи. Ризик пов’язаний з тим, що в Україні, а також низці інших країн регіону може дійти до згортання структурних реформ, які зараз проводяться. Також політичне напруження, пов’язане з ситуацією в Україні та Сирії, може потягнути за собою нові санкції.

Небезпечними для економіки регіону є незгоди щодо різних політичних питань в Європейському союзі та між ЄС і країнами Східної Європи. Також не сприятимуть розвитку регіону торгові суперечки між США та Європою, які тривають нині.

Щодо інших частин світу, то уповільнення розвитку чекає і на Китай. Щоправда там, це – керований процес, бо Китай свідомо пішов на зменшення темпів розвитку з 10% на 6%, щоб забезпечити стабільніше довготривале зростання, пояснює автор звіту, головний економіст Світового банку Франциска Онзорґе.

Серед головних ризиків для світової економіки Світовий банк називає торговельний конфлікт між Китаєм та США. Також гальмувати розвиток світової економіки будуть США, де темпи зростання у 2019 впадуть до 2,5%, і навіть до 1,7% наступного року.