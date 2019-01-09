Світовий банк погіршив прогноз зростання для України та світової економіки

Світовий банк знизив прогноз зростання темпів світової економіки у 2019 році з 3% до 2,9%. Тенденція зачепить і регіон Східної Європи, в тому числі й Україну.

В опублікованому 8 січня огляді «Перспективи розвитку світової економіки» Світовий банк відзначає зниження обсягів міжнародної торгівлі, скорочення інвестицій і підвищену напруженість у торговельних відносинах.

«Уповільнення або скасування структурних реформ в Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Туреччині та Україні викличе зростання політичної невизначеності, а посилення напруженості навколо Сирії або України здатне привести до запровадження нових санкцій і підриву довіри до регіону», – йдеться в доповіді.

Світовий банк публікує доповідь «Перспективи світової економіки» двічі на рік, у січні і в червні. Експерти аналізують ключові аспекти глобальної макроекономічної кон’юнктури і їхній вплив на держави-члени організації.