В Україні набрали чинності нові правила обміну валют

З 1 січня в Україні набрали чинності нові правила проведення валютно-обмінних операцій. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

«Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України №63 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 07 червня 2018 року. Вони набувають чинності з 01 липня 2018 року. Для впровадження нових вимог, що стосуються застосування РРО під час проведення обміну валют через платіжні пристрої та оформлення відповідних розрахункових документів РРО, квитанцій та чеків банкомата, фінансовим установам надано шестимісячний перехідний період… Проводити валютно-обмінні операції за новими правилами вони почнуть з 1 січня 2019 року», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, регулятор надає можливість банкам та фінансовим установам проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої.