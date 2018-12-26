Торги на міжбанку: гривня продовжує тиснути на долар

Українська гривня продовжує стрімко посилюватися на міжбанківському валютному ринку щодо долара США. За проміжними результатами торгів 26 грудня о 12:00 Національний банк України встановив довідкове значення курсу 27 гривень 27 копійок за долар. Офіційний курс на сьогодні відрізнявся на 16 копійок – 27 гривень 43 копійки.

Посилення гривні активізувалося після того, як 18 грудня Рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною на суму 3,9 мільярда доларів. Того ж дня Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 19 грудня привітав рішення МВФ та Світового банку. «Це важлива підтримка для нас, адже вона дозволяє фінансово впевнено пройти 2019 рік – піковий з огляду на обсяг запланованих боргових виплат», – зазначив очільник уряду.