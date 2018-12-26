Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Грудень 2018, Київ 14:00
Новини | Економіка

Торги на міжбанку: гривня продовжує тиснути на долар

За проміжними результатами торгів 26 грудня о 12:00 Національний банк України встановив довідкове значення курсу 27 гривень 27 копійок за долар

Дивитись коментарі

Українська гривня продовжує стрімко посилюватися на міжбанківському валютному ринку щодо долара США. За проміжними результатами торгів 26 грудня о 12:00 Національний банк України встановив довідкове значення курсу 27 гривень 27 копійок за долар. Офіційний курс на сьогодні відрізнявся на 16 копійок – 27 гривень 43 копійки.

Посилення гривні активізувалося після того, як 18 грудня Рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною на суму 3,9 мільярда доларів. Того ж дня Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 19 грудня привітав рішення МВФ та Світового банку. «Це важлива підтримка для нас, адже вона дозволяє фінансово впевнено пройти 2019 рік – піковий з огляду на обсяг запланованих боргових виплат», – зазначив очільник уряду.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG