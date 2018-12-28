Валютні гойдалки: гривня другий день поспіль слабшає щодо долара

Після майже двотижневого посилення українська національна валюта другий день поспіль слабшає щодо долара США на українському міжбанківському валютному ринку. За підсумками торгів 27 грудня Національний банк України послабив гривню на 19 копійок, встановивши курс на рівні 27 гривень 45 копійок за одиницю американської валюти.

На торгах 28 грудня тенденція продовжилася, і станом на 12:00 регулятор встановив довідкове значення курсу 27 гривень і майже 68 копійок за долар.

Весь минулий тиждень і частину поточного тижня гривня посилювалася щодо долара США. До 18 грудня це відбувалося на очікуваннях позитивного рішення МВФ та інших глобальних фінансових структур щодо продовження співпраці з Україною.

Посилення гривні активізувалося після того, як 18 грудня Рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною на суму 3,9 мільярда доларів. Того ж дня Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 19 грудня привітав рішення МВФ та Світового банку. «Це важлива підтримка для нас, адже вона дозволяє фінансово впевнено пройти 2019 рік – піковий з огляду на обсяг запланованих боргових виплат», – зазначив очільник уряду.