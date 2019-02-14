Bellingcat: вдалося встановити справжнє ім’я третього підозрюваного у справі про отруєння Скрипаля

Проект журналістських розслідувань Bellingcat стверджує, що встановила справжнє ім’я ще одного підозрюваного у справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Йдеться про «Сергія Федотова» – людину, яку російське видання «Фонтанка! і британське The Telegraph ідентифікувало як третього учасника замаху разом з двома співробітниками російської військової розвідки Олександром Мишкін і Анатолієм Чепігою (які використовували документи на імена Руслана Бошірова і Олександра Петрова).

За даними Bellingcat, «Сергій Федотов» насправді – Денис В’ячеславович Сергеєв, випосокопоставленний офіцер ГРУ і випускник російської військово-дипломатичної академії,

Як стверджують розслідувачі, Сергеєв народився 17 вересня 1073 року у військовому містечку Ушарал в Казахстанської РСР біля кордону з Китаєм. Він служив Новоросійську, між 2000-м і 2002-м роками був зарахований у військово-дипломатичну академію, відому під сленговим назвою «консерваторія ГРУ». Bellingcat невідоме звання Сергеєва: випускники академії зазвичай носять звання не нижче лейтенант-полковника, за цей час він міг дослужитися до полковника або навіть генерал-майора.

Зазначається, що Сергеєв одружений і має дорослу доньку.

7 лютого проект журналістських розслідувань Bellingcat оприлюднив дані про ймовірну причетність третього підозрюваного, відомого як «Сергій Федотов» у справі Скрипалів, до отруєння болгарського бізнесмена Еміліана Ґебрева 2015 року.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в березні 2018 року в Солсбері були отруєні нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок». Вони вижили після замаху. Відтоді Сергій Скрипаль не з’являвся на публіці, а Юлія лише записала відеозвернення. Місце їхнього перебування не відоме.

Британська влада звинувачує в замаху Головне управління Генштабу Збройних сил Росії (відоме також як ГРУ) і вважають, що наказ був відданий політичним керівництвом Росії. Росія це заперечує.