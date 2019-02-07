Бізнесмена з Болгарії отруїли «Новачком» до Скрипаля – розслідування

Третій учасник замаху на колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері, якого ЗМІ називають Сергієм Федотовим, пов’язаний з іншим отруєнням отрутою «Новачок» навесні 2015 року. Про це мовиться в спільному розслідуванні видання The Insider і групи Bellingcat.

Уточнюється, що мова йде про отруєння болгарського підприємця Омеляна Гебрева.

The Insider і Bellingcat з’ясували, що Федотов відвідував Болгарію в ті дні, коли там був отруєний Гебрев. Експертиза встановила що при замаху використовувалося речовина класу «Новачок».

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За даними розслідувачів, Федотов отримав своє агентурний ім’я в 2010 році. У той же самий час свої імена отримали підозрювані Великобританією в замаху на Скрипаль Олександр Петров і Руслан Бошіров. Розслідувачі повідомляють, що Федотов активно подорожував по Європі і Середній Азії.

Раніше російські ЗМІ зазначали, що Федотов одночасно з Петровим і Бошіровим літав до Праги у 2014 році, а також до Великобританії, тоді, коли отруїли Скрипаля.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в березні 2018 року в Солсбері були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Вони вижили після замаху. Відтоді Сергій Скрипаль не з’являвся на публіці, а Юлія лише записала відеозвернення. Місце їхнього перебування невідоме.

Британська влада звинувачує в замаху Головне управління Генштабу Збройних сил Росії (відоме як ГРУ) і вважають, що наказ був відданий політичним керівництвом Росії.