Голови МЗС країн ЄС схвалять санкції проти 4 представників ГРУ Росії

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалять запровадження санкцій проти чотирьох представників російської розвідки, яких ЄС обвинувачує в хімічних атаках, зокрема отруєнні нервово-паралітичною речовиною «Новачок» колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у березні 2018 року.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, санкції, які передбачають замороження рахунків і візові обмеження, міністри закордонних справ ЄС мають схвалити на зустрічі в Брюсселі 21 січня.

Рішення очікується близько 13:00 за Києвом.

Посли ЄС погодили запровадження санкцій 16 січня. Як повідомили Радіо Свобода європейські дипломати, у список санкцій потраплять громадяни Росії «Олександр Петров» і «Руслан Боширов», яких у Великій Британії підозрюють у спробі отруєння Скрипалів.

За даними розслідувачів Bellingcat, під іменами Петрова і Боширова ховаються високопоставлені офіцери російської військової розвідки (ГРУ) Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга.

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За даними британської влади, Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні 4 березня з допомогою нервово-паралітичного речовини «Новачок», розробка якого велася в Росії. Скрипалі відновилися після нападу, але через контакт із залишками отрути громадянка Великої Британії Дон Стерджес померла в червні, а її партнер Чарлі Роулі має значні проблеми зі здоров’ям.

Лондон стверджує, що замах організував Кремль, і поклав відповідальність за подію особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.

У грудні Мішкін і Чепіна потрапили до списку санкцій США.

Санкційний список ЄС, в який також входять п’ятеро сирійських громадян, є частиною нового режиму санкцій, затвердженого Євросоюзом у жовтні 2018 року. Він дозволяє блоку запроваджувати заборони на використання активів і видачу віз щодо осіб і організацій, відповідальних за розробки і застосування хімічної зброї незалежно від їхньої національності й місця перебування.