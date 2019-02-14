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14 Лютий 2019, Київ 21:26
Новини | Суспільство

Аеропорти Будапешта й Таллінна почали писати Kyiv замість Kiev

МЗС України започаткувало акцію #KyivNotKiev на початку жовтня

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В аеропортах Будапешта (Угорщина) і Таллінна (Естонія) почали писати назву столиці України відповідно до української вимови Kyiv, а не Kiev.

«У рамках кампанії Міністерства закордонних справ України #CorrectUA щодо коригування правопису назви Київ #KyivNotKiev, з 12 лютого 2019 року у Міжнародному аеропорту ім. Ференца Ліста також запроваджене написання англомовної назви столиці України KYIV», – повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп у Facebook.

Згідно даних онлайн табло на сайті талліннського аеропорту, там теж тепер українська столиця вказана як Kyiv.

13 лютого стало відомо, що назву Kyiv почали використовувати у міжнародному Лондонському аеропорту Лутон.

Окрім того, прес-секретар представництва Євросоюзу в Україні Давід Стулік заявив, що ЄС починає використовувати назву столиці України англійською Kyiv, а не Kiev.

Крім того, британські видання The Guardian і Observer у своєму стилістичному довіднику позначили, що вживають назву Kyiv, а не Kiev.

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Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

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