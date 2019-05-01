Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 Травень 2019, Київ 08:54
Суспільство

Закон про мову. Ведуча телеканалу «1+1» Наталія Мосейчук повторила подвиг шахтаря Донбасу

Під час мітингу біля Верховної Ради України. Цього дня депутати ухвалили закон про українську мову. Київ, 26 квітня 2019 року

Дивитись коментарі

(Рубрика «Точка зору»)

Історія любить повторюватися. А в Україні тим паче. Адже ми країна невивчених історичних уроків. Постійно «наступаємо на граблі». Хоча можна було б цього не робити – якби трохи придивитися до того, що чинили предки наші.

«Мудра» фраза донецького шахтаря

Не знаю, чи телеведуча з «Плюсів» Наталія Мосейчук пам’ятає Горбачовську перебудову. Здавалось, мусила б пам’ятати. Так ось у ті «добрі старі часи» генеральний секретар КПРС Михайло Горбачов любив роз’їжджати теренами «союзу нєрушімих республік свободних» і спілкуватися з простим людом. Звісно, такі зустрічі відбувалися не просто так. Зокрема, трудящі мали високому партійному очільнику задавати правильні питання. Їх, звісно, готували заздалегідь. А Горбачов не менш правильно відповідав на озвучені питання. Із того всього робився великий піар. Зустрічі генсека з простолюдом показували по телевізору, про них писали в газетах.

Одного разу Горбачов заїхав до шахтарів на наш український Донбас. І там якийсь пролетар врізав йому правду-матку. Мовляв, нам однаково, якою мовою називати ковбасу – лиш би вона була.

Схоже, Наталія Мосейчук вирішила повторити подвиг цього пролетаря-шахтаря, кинувши фразу «Мова не нагодує», яка враз зробила цю пані суперпопулярною. І хіба ця зіркова телеведуча не має рації? Мова – не ковбаса. Не задовольниш з її допомогою гастрономічні потреби.

Чи мав рацію Мартін Гайдеггер?

Щоправда, видатний німецький філософ Мартін Гайдеггер у «Листі про гуманізм» писав: «Мова є домівка буття. У домівці мови живе людина. Мислителі й поети – охоронці цієї домівки».

Дівчинка під час мітингу біля Верховної Ради України. Цього дня депутати ухвалили закон про українську мову. Київ, 26 квітня 2019 року
Дівчинка під час мітингу біля Верховної Ради України. Цього дня депутати ухвалили закон про українську мову. Київ, 26 квітня 2019 року

Чи читала Наталія Мосейчук Мартіна Гайдеггера – не відаю. А, зрештою, навіщо? Для чого журналістам «Плюсів» якийсь Гайдеггер? І взагалі для чого «Плюсам» мислителі й поети, коли в них є такі класні коміки? Інтелектуали ж не дуже розважать телеглядачів. Та й для політичної реклами, схоже, не придадуться.

Хоча хто знає, може, той Мартін Гайдеггер і мав рацію. Ось донецький шахтар просторікував, що йому однаково, якою мовою має слово «ковбаса» звучати. І цю «мудру» сентенцію успішно поширювали у широких степах донецьких. Зрештою, не лише там – а й на інших просторах нашої Неньки.

Чим це скінчилося? У 2014 році на Донбас прийшла «русская вєсна». Скільки ця «вєсна» вартувала – і крові, і вбитих та поранених, і покалічених доль?.. А чи не однією з головних причин цього було те, що на Донбасі так і не облаштували українську «домівку буття», зате успішно насаджували «русский мир»?

Чи не продовжують справу згадуваного шахтаря з часів Горбачовської перебудови Наталія Мосейчук, а заодно й керівництво «Плюсів»? Бо хіба просто так з’явилася фраза «Мова не нагодує» в устах провідної ведучої цього телеканалу?

Під час мітингу біля Верховної Ради України. Київ, 26 квітня 2019 року
Під час мітингу біля Верховної Ради України. Київ, 26 квітня 2019 року

Так, мова – не годівниця. Мова – це щось більше. Вона творить те середовище, в якому ми живемо.

Отож, і хочеться запитати, яку домівку буття будують нам «Плюси» разом із їхньою зірковою телеведучою? І чи не доведеться простим людям з часом розплачуватися за результати такого будівництва?

Петро Кралюк – проректор Острозької академії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Дівчинка з плакатом під час мітингу біля Верховної Ради України. Цього дня депутати ухвалили закон про українську мову. Київ, 26 квітня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Ухвалено новий закон про мову. Перелік основних положень

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Малюнок художника Олексія Кустовського
Малюнок художника Олексія Кустовського

«Історичне рішення». Як у соцмережах відреагували на закон про мову

Західні реакції на новий мовний закон

Українська мова завойовує серця і розум відомих спортсменів

Українська красуня біля моря. Одеса стає україномовною

  • 16x9 Image

    Петро Кралюк

    Український філософ, письменник, публіцист. Доктор філософії, заслужений діяч науки і техніки України, професор Національного університету «Острозька академія».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG