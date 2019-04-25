Порошенко: підпишу мовний закон, як тільки він надійде на підпис

Президент України Петро Порошенко заявляє, що підпише закон про забезпечення функціонування української мови як державної, як тільки він надійде йому на підпис.

«Хотів би подякувати більшості російськомовних громадян за те, що з розумінням ставляться до необхідності підтримки української мови. Я теж, до речі, вивчив її вже у зрілому віці. Робота над законом тривала кілька років. Із нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які би могли тиснути на бізнес. Текст став гармонійним і збалансованим. Підпишу закон, щойно він надійде мені на підпис. Зауважте, що ухвалення закону ми свідомо винесли за рамки виборчої кампанії, бо насправді він не про вибори. Він про мову», – написав Порошенко у Facebook.

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Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.