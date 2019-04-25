Зеленський хоче після вступу на посаду зробити «ретельний аналіз» закону про мову

Володимир Зеленський, який, за даними ЦВК, перемагає на виборах президента України, заявляє, що на даний час йому важко спрогнозувати наслідки ухвалення закону про мову. Як йдеться в заяві, поширеній командою Зеленського від його імені, сказано, що він має намір зробити «ретельний аналіз» документа після вступу на посаду.

«Сьогодні важко спрогнозувати наслідки ухвалення цього закону – остаточний його текст, з урахуванням усіх поправок, наразі недоступний. Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права й інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу реагуватиму відповідно до конституційних повноважень президента України i в інтересах громадян», – йдеться в заяві.

«Законопроект про державну мову розглядався під час виборчого циклу, що зробило його заручником політичної риторики. Закон був ухвалений без попереднього достатньо широкого обговорення із громадськістю. До проекту закону було внесено понад дві тисячі поправок, що свідчить про відсутність згоди щодо окремих його положень навіть у Верховній Раді», – додав Зеленський.

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За його словами, влада України повинна «ініціювати й ухвалювати такі закони й такі рішення, які консолідують суспільство, а не навпаки».

Раніше Володимир Зеленський заявляв про намір захищати українську мову.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.