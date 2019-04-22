ЦВК опрацювала 100% протоколів за кордоном: переміг Порошенко

Центральна виборча комісія України опрацювала 100% протоколів на закордонних виборчих дільницях у другому турі виборів президента України.

Чинний президент Петро Порошенко отримує 54,73%, шоумен Володимир Зеленський – 43,78%.

Загалом у другому турі виборів на закордонних виборчих дільницях взяли участь 59 830 виборців.

Згідно з останніми даними ЦВК, яка опрацювала більше 90% протоколів по Україні, Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24,5%.

Центральна виборча комісія має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.