«Яка це хунта?! Як прем'єр, а тепер і президент – євреї» – закордонні реакції на екзит-поли

Здивування, іронія, закиди до Росії у провальності її пропагандистської парадигми. Такою є палітра реакцій закордонних аналітиків, які відстежують президентські вибори в Україні. Перші коментарі на оприлюднені результати екзит-полів у другому турі президентських виборів в Україні, за якими понад 70% голосів набрав шоумен Володимир Зеленський зібрав «Голос Америки».​

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«Україна тепер – комедемократія?» – твітує журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке.

Дослідник Carnegie Endowement Балаш Ярабік пише: «Нагадування: Порошенко п'ять років тому досяг навіть більшої перемоги (у першому турі, вперше в історії). Завдання Зеленського – (не) «просте» – не бути Порошенком».

Професор Королівського коледжу в Лондоні Александр Кларксон пише: «Нове українське керівництво довкола Володимира Зеленського на 20-30 років молодше за інші владні групи у майже всіх пострадянських країнах. Україна тепер у пост-пост-радянському світі».

Канадський журналіст Майкл Колборн твітує, цитуючи повідомлення Петра Порошенка: «Це не твіт того, хто щойно був переможений... це твіт того, хто знає, що парламентські вибори за шість місяців – і думає, що він має відіграти провідну роль. Побачимо».

​«Тож Україна стане першою країною, окрім Ізраїлю, де президент і прем'єр-міністр – євреї. Але я думав, що це «фашистська хунта», – іронізує оглядач Politico Дейвід Патрікаракос.

Про безглуздість російської пропаганди каже й кореспондент Financial Times Макс Седдон: «Можливо, Росія повинна переглянути пропаганду на наступні п'ять років про те, що ця країна переповнена нацистами!»

Сам Зеленський у нещодавньому інтерв'ю заявив, що поміщає своє єврейство на 20-е місце серед численних «недоліків» (пише «Новое время»).

Експертка з питань України у неурядовій організації Crisis Group Катарін Квінн-Джадж застерігає, що не варто поспішати із узагальненнями щодо сприйняття Зеленського, фокусуючись на історичній спадщині його родини.

При цьому вона звертає увагу, що обрання першого чорношкірого президента в історії США Барака Обами у 2008 році нині не стоїть на заваді тому, що націоналістичні або навіть расистські настрої частини населення дехто називає однією з проблем Америки.

«Пам'ятаєте, як Америка очистилась від історичного расизму, коли обрала Обаму?» – твітує експертка.

«Один із тих рідкісних випадків, коли ти не соромишся перегляду за раз цілого сезону серіалу на Netflix, тому що це заради роботи», – жартує про серіал «Слуга народу» журналістка Associated Press у Москві Наталія Васільєва.

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