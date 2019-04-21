Реакції кандидатів: «Подивіться на нас» – Зеленський, «Не допущу реваншу» – Порошенко

Радіо Свобода зібрало реакції кандидатів у президенти України на оголошення результатів Національного екзит-полу та опитування Телевізійної служби новин телеканалу 1+1 (ТСН), що показали велику перевагу Володимира Зеленського у другому турі виборів 21 квітня 2019 року.

Результати двох екзит-полів продемонстрували, що понад 70% виборців віддали перевагу шоумену Володимиру Зеленському, і лише близько 30% – чинному президенту Петру Порошенку.

Після оголошення результатів опитувань обидва кандидати вийшли до преси у своїх виборчих штабах і звернулися до своїх прихильників.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський та члени його штабу не стримували емоцій, коли на екрані висвітилися результати Національного екзит-полу.

Зеленський обнімав своїх колег по Студії «Квартал 95» і членів штабу, які були разом із ним на сцені, а також обійняв і поцілував свою дружину.

Потім Володимир Зеленський сказав три фрази англійською: «I feel good. Thank you. Don't cry» і продовжив вже українською мовою.

«Ми це зробили разом. Дякую кожному. Зараз не буде ніякого пафосу. Я просто хочу сказати дякую своїм батькам за підтримку і за те, що вони це пережили. Моїй дружині за силу і витримку. Дякую усій моїй команді», – сказав Зеленський.

«Подивіться на нас – усе можливо»

«Дякую тим українцям, які мене підтримали, і тим українцям, які зробили інший вибір. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас усіх», – сказав лідер Зеленський.

Також Володимир Зеленський звернувся до усіх пострадянських країн: «Подивіться на нас – усе можливо».

Пізніше на прес-конференції із журналістами Зеленський сказав, що хоче істотно скоротити штат Адміністрації президента України і перенести її в інше місце, можливо, за Київ.

Це він пояснив бажанням покращити «трафік» у Києві.

Окрім цього Володимир Зеленський сказав, що він хоче зменшити президентський кортеж.

Працювати у Нормандському форматі, будемо, продовжувати Мінський процес

Відповідаючи на запитання про його політику щодо Росії, Володимир Зеленський сказав, що він «буде працювати у Нормандському форматі, будемо, продовжувати Мінський процес, і буду робити все, щоб припинити вогонь».

«Ми буде робити дуже потужну інформаційну війну, щоб зупинити вогонь на Донбасі», – сказав Зеленський.

Також він сказав, що «головне завдання – повернути усіх наших військовополонених».

Щодо захисту української мови, то Володимир Зеленський наголосив, що «це обов’язок президента».

Коли Зеленського запитали, чи готовий він прийняти запропоновану допомогу Петра Порошенка, то він відповів: «А чому ні?! Петро Порошенко дуже досвідчений політик».

Однак, зауважив, Зеленський «у нас є план дій і ми хочемо спробувати попрацювати нашою молодою командою».

Петро Порошенко

Петро Порошенко, після оголошення результатів екзит-полів, найперше подякував своїй команді й усім присутнім журналістам.

Окремі слова подяки Порошенко він присвятив своїй дружині – Марині, сказавши, що її образ із українським прапором на Олімпійському стадіоні «тепер завжди буде зі мною».

Потім Порошенко привітав Володимира Зеленського.

«Результати екзит-полів очевидні, і вони дають підстави зараз зателефонувати моєму опонентові і привітати його – зробити це так, як прийнято в цивілізованих європейських демократичних країнах. Сьогодні 21 квітня, а я завжди маю на увазі, що завтра, 22 квітня, нам треба об'єднатися і захищати Україну», – сказав Порошенко.

Також Петро Порошенко пообіцяв, що «між офіційним оголошенням результатів виборів і інавгурацією я готовий без обмежень витрачати час для введення нового президента в курс усіх справ у найменших деталях. Особисто я і вся моя команда готові підставити плече новому президенту у всіх його рішеннях, що відповідатимуть національним інтересам України і наближати нас до Євросоюзу і НАТО», – заявив Петро Порошенко.

Чинний президент висловив свою радість, що Україні вдалося провести чесні і демократичні вибори і подякував усім українцям та спостерігачам.

Вже очевидно, що із Коломойським розрахуються поверненням Приватбанку. Це спричинить великі проблеми

Далі Петро Порошенко запевнив, що разом із своєю командою продовжуватиме вести усі напрямки діяльності, що наближають Україну до ЄС і НАТО і «не допустить реваншу».

«А Марина Порошенко далі буде вести напрямок інклюзії», – сказав також Порошенко.

Після цього Порошенко висловив побоювання, що Україну можуть чекати проблеми через Приватбанк.

«Вже очевидно, що із Коломойським розрахуються поверненням Приватбанку. Це спричинить великі проблеми», – сказав Порошенко.

Однак, Петро Порошенко висловив впевненість, що «Україна буде успішною європейською країною» і освідчився у любові до країни.

«Я люблю Україну, люблю свій народ і цим почуттям я керувався усі роки, повірте, мого непростого президенства. Про мене було сказано дуже багато жахливої неправди, якби я міг їй повірити, то я сам би за себе не проголосував», – сказав Порошенко.

Потім чинний президент звернувся англійською мовою до усіх закордонних симпатиків України.

Україна змогла встановити новий демократичний стандарт виборчого процесу.

«Друзі України, дякую вам за увагу до цих виборів. Я дуже радий, що нам вдалося забезпечити відкриті демократичні вибори. Безсумнівно, Україна змогла встановити новий демократичний стандарт виборчого процесу. За будь- яких обставин я буду робити все, щоб забезпечити незмінність курсу України на ЄС і НАТО», – запевнив Порошенко.

Він також зауважив, що на його думку, результат виборів ставить багато запитань

«Ми можемо припустити, що в Кремлі зараз можуть радіти, оскільки вони можуть подумати, що новий недосвідчений президент може змінити курс», – сказав Порошенко.

Він звернувся до союзників України із закликом допомогти втримати Україну на обраному курсі.

І на завершення Петро Порошенко нагадав ключові тези: «Україна є фортецею демократії і ключем до безпеки в Європі. Крим – це Україна. Росія має припинити свою агресію проти України і залишити український Донбас. Росія має повернути усіх українських громадян. Ми будемо сильніші, коли будемо консолідовані».