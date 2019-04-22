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22 Квітень 2019, Київ 09:52
Новини | Політика

Вибори президента: ЦВК опрацювала 90% протоколів

Явка на виборах президента склала 62%

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Центральна виборча комісія України опрацювала 90,1% протоколів на виборах президента.

Шоумен Володимир Зеленський набирає понад 12 245 777 голосів виборців (73,17%), чинний президент Петро Порошенко – 4 100 084 (24,5%).

Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні, становить 2,32%.

ЦВК опрацювала понад 90% протоколів
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21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Явка склала 62,07%.

Як свідчать дані національного екзит-полу, Володимир Зеленський перемагає в другому турі виборів, набираючи 73% голосів виборців.

Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і залишить посаду президента, але не піде з політики.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу
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Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу

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