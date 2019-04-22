Остаточна явка в другому турі виборів президента склала 62,07% – ЦВК

Остаточна явка в другому турі виборів президента України склала 62,07%, повідомила Центральна виборча комісія. У першому турі вона була на рівні 62,8%.

Найбільша активність виборців зафіксована у Львівській та Дніпропетровській областях (67,34% і 65,82% відповідно), а також у Києві (65,86%).

Найнижча явка зафіксована в Закарпатській області (46,38%).

Як свідчать дані національного екзит-полу, Володимир Зеленський перемагає в другому турі виборів, набираючи 73% голосів виборців.

Петро Порошенко заявив, що визнає поразку, але не піде з політики.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.