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22 Квітень 2019, Київ 08:23
Новини | Політика

Остаточна явка в другому турі виборів президента склала 62,07% – ЦВК

Найбільша активність виборців зафіксована у Львівській та Дніпропетровській областях і в Києві

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Остаточна явка в другому турі виборів президента України склала 62,07%, повідомила Центральна виборча комісія. У першому турі вона була на рівні 62,8%.

Найбільша активність виборців зафіксована у Львівській та Дніпропетровській областях (67,34% і 65,82% відповідно), а також у Києві (65,86%).

Найнижча явка зафіксована в Закарпатській області (46,38%).

Як голосували Зеленський та Порошенко - відео
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Як голосували Зеленський та Порошенко - відео

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Як свідчать дані національного екзит-полу, Володимир Зеленський перемагає в другому турі виборів, набираючи 73% голосів виборців.

Петро Порошенко заявив, що визнає поразку, але не піде з політики.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.
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