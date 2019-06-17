Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф отримала нагороду від ЛГБТІ-спільноти

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф отримала нагороду від української ЛГБТІ-спільноти. Про це написав у Twitter представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні Пабло Матеу.

«Вітаємо посла Великої Британії в Україні Джудіт Гоф з отриманням нагороди від української ЛГБТІ-спільноти сьогодні на заході за підтримки посольства Швеції в Україні, МЗС Норвегії, посольства Великої Британії в Україні. Ви стали зразком для наслідування для багатьох українців. УВКБ ООН в Україні чекає на приєднання до «КиївПрайд» наступної неділі», – йдеться у повідомленні Пабло Матеу.

«Понад усе – бути вірним самому собі», – цитує слова Джудіт Гоф під час отримання нагороди посол Канади в Україні Роман Ващук.

У 2017 році журналісти Радіо Свобода ​бачили Джудіт Гоф на «Марші рівності» у Києві.

Щороку із 2012-го відбувається «КиївПрайд-тиждень».

Цього року він почався 16 червня і закінчиться 23 червня «Маршем рівності» – завершальною акцією. Організатори очікують 10 тисяч учасників. Очікується, що впродовж літа та осені організації ЛГБТ проведуть також свої заходи в Запоріжжі, Херсоні, Одесі, Миколаєві, Харкові, Кривому Розі.

За даними рейтингу, який склала правозахисна група ILGA-Europe, Україна посідає 35-е місце серед 49 країн Європи у сфері захисту прав ЛГБТ спільноти.