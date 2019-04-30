Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 Квітень 2019, Київ 17:42
Новини | Політика

Призначено нового посла Великобританії в Україні

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф має поступитися місцем Мелінді Сіммонс вже влітку

Дивитись коментарі

Послом Великої Британії в Україні призначено Мелінда Сіммонс, повідомляє прес-служба МЗС Великобританії.

«Мелінда Сіммонс була призначена послом Її Величності в Україні і змінить Джудіт Гоф, яка буде переведена на іншу позицію дипломатичної служби. Пані Сіммонс вступить на посаду влітку 2019 року», – йдеться в повідомленні.

За даними британського МЗС, Мелінда Сіммонс має досвід роботи у Секретаріаті нацбезпеки, в департаментах міжнародного розвитку, гуманітарної допомоги, вирішення конфліктів. Сферами її професійних інтересів були регіони Африки, Близького Сходу, Європи. Останній рік, до призначення на посаду в Україні, вивчала українську мову.

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Посол Великої Британії вивчила українську завдяки мотивації, дитячим книжкам і відмові від перекладу

Джудіт Гоф була призначена послом Великобританії в Україні у березні 2015 року.


FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG