Експерт ООН із питань ЛГБТ закликав владу України сприяти толерантності

Експерт ООН з питань ЛГБТ-спільноти Віктор Мадрігаль-Борлоз заявив, що позитивні юридичні і програмні зрушення щодо заохочення і захисту прав людини лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та гендерно-багатоманітних людей в Україні мають бути підкріпленими рішучістю політичних лідерів забезпечити право на свободу та рівність. Про це він сказав за підсумками свого візиту до України.

«Суспільні погляди лишаються значно ураженими стигмою, а представники державної влади вважають, що сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність не слід вивчати або обговорювати, стверджуючи, що «суспільство не готове». Самі ЛГБТ-особи вважають, що приховування своєї ідентичності є запорукою виживання», – сказав Мадрігаль-Борлоз.

Він 11 днів перебував в Україні, відвідавши Київську, Львівську та Харківську області.

За словами експерта ООН, влада має бути прикладом у забезпеченні поваги до прав усіх людей шляхом підвищення рівня обізнаності, просвіти, діалогу, розширення прав і можливостей.

Експерт сказав, що хоча він не виявив ознак грубого або масового насильства щодо окремих представників ЛГБТ-спільноти в Україні, він висловив занепокоєність тим, що праворадикальні групи, вдаються до насильства і заохочують ненависть щодо ЛГБТ-осіб, а також тим, що посадовці сприяють поширенню шкідливих стереотипів і дискримінації.

«Також із жалем констатую роль групи церков, яка активно працювала над блокуванням законодавства, спрямованого на захист прав ЛГБТ-осіб. Для протидії дезінформації та руйнування шкідливих міфів і стереотипів, державі слід негайно провести загальнонаціональну просвітницьку кампанію, яка сприятиме розумінню та толерантності замість ненависті та упередженості», – заявив Мадрігаль-Борлоз.

Наприкінці березня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про серйозні проблеми у сфері прав людини, з необхідністю вирішення яких стикнеться новий президент України за підсумками виборів 2019 року. Тоді правозахисники згадували про злочини на ґрунті ненависті в Україні, а також про напади праворадикалів на жіночі правозахисні організації, акції ЛГБТ-активістів.