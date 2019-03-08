Між феміністками і прапорами з Ісусом: як в Україні відзначили 8 березня

У Києві й низці інших міст України до 8 березня мітингували за права жінок. У центрі уваги цього року, як і раніше, – захист від насильства і недискримінація. Водночас у деяких українських містах цього дня на акції також виходили антифеміністи і «пролайфери». Столична поліція повідомила про кілька сутичок, які вдалося попередити. Є затримані. Учасниці й учасники феміністичної ходи до 8 березня в Києві зібралися на Михайлівській площі і пройшли маршем через майдан Незалежності до Поштової площі під гаслом «Солідарність і різноманіття. Разом проти насильства!».

«Ми сьогодні виходимо разом – усі жінки, різних груп. Тут є і лесбійки, і жінки, які живуть з ВІЛ, і сільські жінки, і жінки, що народили дитину, і ті, що відмовилися від народження дітей, і розлучені, і ті, які з сім’єю сюди прийшли підтримати одна одну», – зазначила голова організації «Інсайт» Олена Шевченко, відкриваючи початок акції. Як раніше анонсувалося у фейсбуці, у колонах ішли представниці різних спільнот і організацій, які також говорили про ті питання, які стоять на порядку денному у них: захист трудових прав жінок і чоловіків, репродуктивні права жінок (право на власне тіло, зокрема, народжувати або не народжувати), захист вразливих груп від дискримінації.

Паралельно на Михайлівській мітингували активісти рухів консервативного спрямування, окремо з плакатами стояли «пролайфери» – активісти руху проти абортів. Активістки антифеміністської організації «Сестринство святої Ольги», які серед інших брали участь у цій акції, напередодні записали відео, в якому вони, серед іншого, засуджують Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, відому також як Стамбульська конвенція, тому що їх «захистять чоловіки». На їхній акції також були плакати проти Стамбульської конвенції, але хлопці, що їх тримали, не могли пояснити, що саме їх не влаштовує. Також у них були плакати про руйнування фемінізмом родин і за заборону абортів.

Поліція Києва повідомила про спроби почати сутичку перед початком і під час руху ходи: трьох чоловіків, які намагалися вчинити бійку, доставили до відділку для надання пояснень. Пізніше хтось кинув в учасників акції петарду, але про постраждалих станом на зараз повідомлень не надходило. Окрім того, на Михайлівській площі бачили групи чоловіків, на вигляд як безпритульних, із плакатами проти ЛГБТ+, але хто їх туди привів, невідомо. 8 березня у регіонах Акції за права жінок цього дня анонсувалися також щонайменше у шести інших містах: в Ужгороді, Львові, Харкові, Запоріжжі, Херсоні та Маріуполі. В Ужгороді така акція відбулася без інцидентів уперше за три роки: минулого і позаминулого року активісткам намагалися перешкодити праворадикали. Напад минулого року, коли учасниць мітингу за права жінок облили фарбою, досі розслідує поліція.

Окрім формату традиційних маршів або мітингів, у регіонах проводили флешмоби з хатнім приладдям (у Запоріжжі) і навіть театралізований «молебень за упокій свята весни і краси» (у Маріуполі).