У Боснії проведуть перший гей-парад

Перший у Боснії і Герцеговині гей-парад відбудеться в столиці країни Сараєво у вересні, повідомляють організатори.

«Атмосфера загалом змінилася, і ми очікуємо, що значна кількість громадян прийде, щоб виявити солідарність», – сказала одна з організаторів Даяна Бакіч.

Законодавство Боснії і Герцеговини загалом забороняє будь-яку дискримінацію, але не визнає прав одностатевих пар.

У 2008 і 2014 роках на учасників акції на підтримку ЛГБТ-спільноти напали хулігани і радикальні ісламісти.

Останнім часом такі події стали менш суперечливими у сусідніх колишніх югославських республіках. Зокрема, 2017 року населене переважо мусульманами Косово провело свій перший гей-прайд, участь в якому взяв президент Хашим Тачі.