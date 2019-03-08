У Києві відбувається марш за права жінок, є затримані (трансляція)

У Києві на Михайлівській площі 8 березня з участю від 100 до 150 активісток проходить акція «Марш жінок», учасники якої виступають проти домашнього, сексуального і психологічного насильства. Паралельно відбувається контракція правих сил, щонайменше троє її учасників, які намагалися завадити проведенню «Маршу жінок», затримані.

Учасники «Маршу жінок» тримають плакати з гаслами: «Ні насильству, домаганням, проституції, згвалтуванням?», «Моє тіло — моє діло» та «Я — транс-жінка-феміністка. А чого досягли ви?». Один з учасників акції також тримає прапор ЛГБТ-спільноти.

На сторінці Маршу жінок у Facebook, зокрема, повідомляється: «Ми виступаємо проти ультраправового, домашнього, сексуального, економічного та психологічного насильства. Ми виступаємо проти тиску та насильства патріархального устрою».

Учасники «Маршу жінок», участь в якому беруть також і чоловіки, заявили, що підтримують ухвалення Стамбульської конвенції, закликають, зокрема, дати жінкам захист від насильства, дати рівні можливості для них та скасувати гендерні стереотипи. Серед іншого учасники акції наголосили, що виступають проти заборони права на аборт та «кухонного рабства».

Поруч із учасниками акції зібралися її противники. Противники Маршу жінок тримають плакати з гаслами: «Бог! Батьківщина! Патріархат!», «Фемінізм руйнує українські родини» та «Сучасний фемінізм спотворює Богом закладений образ жінки» і прапори, зокрема, з символікою руху «Традиція і порядок».

Учасників акції та контракції розділяє кордон поліції.