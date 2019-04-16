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16 Квітень 2019, Київ 19:55
Новини | Економіка

Росія збирається оскаржити рішення суду щодо виплати 44,4 мільйона доларів «Укрнафті»

У квітні 2014 року незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій ПАТ «Укрнафта» в окупованому Криму

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Росія не визнає законність рішення міжнародного арбітражу, що зобов’язав її виплатити українській компанії «Укрнафта» компенсацію за втрачене в окупованому Криму майно в розмірі 44,4 мільйона доларів. Про це повідомили агентству ТАСС у прес-службі Міністерства юстиції Росії.

«Росія не брала участь в розгляді зазначеного позову. Вона не визнає законність винесеного рішення, в першу чергу в зв’язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд даного позову», – заявили у російському Мін’юсті.

У Мін'юсті зазначили, що Росія планує оскаржувати дане рішення.

За інформацією міністерства, російська сторона не отримала через офіційні дипломатичні канали рішення за позовом компанії «Укрнафта», винесене 12 квітня міжнародним арбітражем при Постійної палаті Третейського суду в Гаазі.

Офіс НАК «Нафтогаз України» у Києві
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16 квітня прес-служба «Укрнафти» повідомила, що Арбітражний суд ухвалив рішення стягнути з Російської Федерації на користь Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» 44,4 мільйона доларів компенсації за експропріацію майна компанії в анексованому Криму.

ПАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України. Володіє 537 АЗС майже в усіх регіонах України. 50%+1 акція товариства належить НАК «Нафтогаз України», групі компаній, пов’язаних із колишніми акціонерами «Приватбанку» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова – близько 42% акцій.

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