«Нафтогаз» призначив відповідального за переговори з «Газпромом»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила 13 листопада про призначення Юрія Вітренка виконавчим директором, відповідальним, зокрема, за ведення переговорів із російським газовим монополістом «Газпромом».

«Юрій Вітренко на посаді виконавчого директора сфокусується на арбітражному процесі з ПАТ «Газпром» включно з примусовим виконанням рішення у транзитній справі та переговорами щодо майбутнього транзитного контракту. Він також координуватиме проект щодо вирішення проблеми зі сталим розвитком ПАТ «Укрнафта» та підрозділ НАК «Нафтогаз України» з маркетингових досліджень та аналізу», – вказано в повідомленні компанії.

Юрій Вітренко і до офіційного закріплення своїх нинішніх повноважень неодноразово публічно коментував перебіг судових процесів і переговорів із «Газпромом», учасником яких він є. 12 листопада у Facebook він поінформував про нове провадження про «Газпрому» в межах Стокгольмського арбітражу. Основні вимоги «Нафтогазу», за словами високопосадовця, – «переглянути транзитний тариф на 2018 та 2019 роки» та «компенсувати збитки за невиконання «Газпромом» контракту на поставку газу».

Загальна сума цих вимог з боку «Нафтогазу» перевищує 12 мільярдів доларів, вказав Вітренко.

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