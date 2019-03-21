Суд у Лондоні заборонив «Газпрому» виводити активи з Англії та Нідерландів

У Англійському комерційному суді 15 березня пройшли слухання щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі між НАК «Нафтогаз України» та «Газпромом».

«Лондонський суд постановив, що примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу може бути проведене після рішення Апеляційного суду округу Свеа, за умови виконання «Газпромом» певних дій. Зокрема, суд обтяжив «Газпром» додатковими зобов’язаннями щодо неприховування та невиведення своїх активів із юрисдикцій Англії та Нідерландів. Крім того, «Газпром» зобов’язаний протягом 28 днів з моменту задоволення клопотання надати грошове забезпечення на рахунок суду чи ескроу-рахунок одного з лондонських банків як гарантію виконання вимог суду», – повідомили 21 березня у «Нафтогазі».

Там додали, що останнє рішення не скасовує обов’язків «Газпрому» щодо неприховування активів та невиведення їх із території Англії.

«Якщо «Газпром» ухилятиметься від виконання ухвали Англійського комерційного суду, до нього будуть застосовані санкції у вигляді штрафів або притягнення до кримінальної відповідальності директорів чи інших посадовців «Газпрому». У свою чергу, «Нафтогаз» зможе безперешкодно продовжити виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Англії та Уельсу», – мовиться у повідомленні.

У «Нафтогазі» нагадали, що в Нідерландах триває процес щодо активів «Газпрому», що були «заморожені» на вимогу «Нафтогазу» в рамках запобіжного заходу. Рішення Англійського комерційного суду на це провадження не впливає.

У вересні 2018 року «Нафтогаз» подав заяву до Нідерландського апеляційного суду щодо визнання та примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі. «Газпром» вирішив не захищатися, а його представники не з’явилися на усні слухання в січні. Рішення у цій справі очікується невдовзі, зазначили у корпорації.