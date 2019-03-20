Коболєв залишиться головою «Нафтогазу», контракт переглянуть – Гройсман

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження контракту з правлінням Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та його головою Андрієм Коболєвим. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив 20 березня на засіданні уряду.

Контракт із Коболєвим продовжать на рік зі скороченням зарплати, зауважив голова уряду.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 14 березня сказав, що збирається обговорити з наглядовою радою «Нафтогазу» пропозицію продовжити контракт з чинним головою правління компанії Андрієм Коболєвим. Він зазначив, що наглядова рада внесла «пропозицію підписати новий контракт на нових умовах, які достатньо близькі до того, що я вимагав».

Як повідомила 13 березня «Економічна правда», наглядова рада НАК «Нафтогаз України» ухвалила рішення рекомендувати Кабміну повторно призначити Андрія Коболєва головою правління компанії щонайменше на рік — до 2020 року. При цьому зарплату Коболєву пропонують зменшити вдвічі.

Кабінет міністрів України на засіданні 6 березня оголосив відкритий конкурсна посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». У рішенні уряду йдеться, що конкурс стартує 23 березня – на наступний день після завершення контракту чинного голови нафтогазової компанії, уточнили у прес-службі уряду. Конкурсний відбір триватиме впродовж 30 календарних днів, оголосили в уряді.

Голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив у Києві 6 березня, що рішення уряду про оголошення конкурсу на заміщення позиції голови компанії суперечать чинному законодавству.

Андрій Коболєв став головою правління компанії в березні 2014 року. Під його керівництвом компанія виграла кілька позовів до російського «Газпрому».

За даними «Нафтогазу», НАК є провідним підприємством паливно-енергетичного комплексу, однією з найбільших компаній України, яка здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.