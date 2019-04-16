«Укрнафта» повідомила про перемогу над Росією в міжнародному арбітражі

Арбітражний суд ухвалив рішення стягнути з Російської Федерації на користь Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» 44,4 мільйона доларів компенсації за експропріацію майна компанії в анексованому Криму. Про це 16 квітня повідомила прес-служба «Укрнафти». Саме рішення ухвалене 12 квітня.

«Позитивного рішення арбітражного суду ПАТ «Укрнафта» змогло досягти за загального сприяння міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта», які не лише допомогли у виборі способу захисту порушених прав, а й сприяли ПАТ «Укрнафта» в оплаті арбітражних витрат», – наголошується в повідомленні.

Як вказує «Укрнафта», у квітні 2014 року незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій ПАТ «Укрнафта».

У жовтні 2014 року ПАТ «Укрнафта» повідомило державі-агресору про порушення прав, керуючись положеннями Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Росія проігнорувала повідомлення про наявність спору за угодою.

«У зв’язку з цим 3 червня 2015 року ПАТ «Укрнафта» передало спір на розгляд до арбітражного суду ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ). Рішенням від 26 червня 2017 року арбітражний суд визнав наявність у нього юрисдикції розглядати спір за Угодою», – вказали в «Укрнафті».

Російська Федерація оскаржила зазначене рішення до Верховного суду Швейцарії, але цей суд 16 жовтня 2018 року відхилив російський позов.

ПАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України. Володіє 537 АЗС майже в усіх регіонах України. 50%+1 акція товариства належить НАК «Нафтогаз України», групі компаній, пов’язаних із колишніми акціонерами «Приватбанку» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова – близько 42% акцій.