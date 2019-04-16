Судді безпідставно ухилялися від розгляду справи Савченко і Рубана – військова прокуратура

У військовій прокуратурі України стверджують, що судді кількох українських судів у лютому, березні та квітні під різними приводами ухилялися від розгляду справи за обвинуваченням позафракційного народного депутата Надії Савченко та волонтера Володимира Рубана.

За даними, які наводить у Facebook речниця генерального прокурора України Лариса Сарган, 28 січня «до Верховного суду з метою оперативності та ефективності кримінального провадження прокурором подано клопотання в порядку ст. 34 КПК України про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого (Чернігівського районного суду Чернігівської області) за місцем проживання та перебування більшості свідків».

«Із цього часу суддями усіх судових інстанцій вчинялись дії, спрямовані на безпідставне ухилення від розгляду вказаного кримінального провадження», – ідеться в повідомленні військової прокуратури.

Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ «Майорське». Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю і підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів і політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов.

Пізніше в цій справі заарештували народного депутата Надію Савченко. Їй інкримінують злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Савченко заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію». Рубан усі звинувачення відкидав.

У прокуратурі також заявляють, що Броварський міськрайонний суд Київської області, який 15 квітня розглядав питання продовження арешту Савченко і Рубана, не виконано вимоги ч. 4 ст. 199 КПК України. Ця стаття визначає, що клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має бути розглянуто судом до закінчення строку дії попередньої ухвали.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко, коментуючи звільнення Савченко і Рубана в залі суду опівночі 16 квітня, заявив, що сторона обвинувачення «наполягає на достатності доказів у скоєнні злочинів».

Генпрокурор також вказав, що «ряд останніх резонансних судових рішень, коли арешту уникають підозрювані у вбивстві та тероризмі, змушують визнати: судова система тяжко хвора».

Савченко і Рубан «вийшли з клітки» опівночі 16 квітня, «міри запобіжного заходу ніякої немає», повідомив Володимир Рибін, батько адвоката Валентина Рибіна, який представляє інтереси Рубана.