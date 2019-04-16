«Підоспіли свіжі кадри для Зеленського»: перші реакції на звільнення Савченко та Рубана

Позафракційний народний депутат Надія Савченко та волонтер Володимир Рубан –​ на свободі. Термін запобіжного звинувачення їм обом добіг кінця 16 квітня опівночі, тож суддя Броварського міськрайонного суду Київської області відпустила їх з-під варти. Ця новина з перших секунд викликала цілу хвилю обурення.

«Здобули. Несемось», – пише голова Асоціації молодіжних центрів України Олег Слабоспицький, нагадуючи, що випущених на волю Савченко та Рубана свого часу взяли під арешт, зокрема, за підозрою у підготовці терактів.

«Тріумф української судової системи та прокуратури», – реагує на цю новину блогер Антон Ходза.

Для ​Павла Нусса, якого називають блогером з «пулу Банкової», це стало ознакою того, що «реванш перейшов у активну фазу» ще до «можливої перемоги» Зеленського.

«Відчувають повернення старих господарів», – додає активіст Дмитро Карп.

«Я відчував, що цим виборам не вистачало трохи стімпанку», – зазначає тим часом користувач Ярослав Шапочка.

Журналістка Мар’яна П’єцух у свою чергу іронізує, що таким чином «підоспіли свіжі кадри для Зеленського», адже «ще будучи за ґратами, вона заявила, що Зеленський кращий за Порошенка і не треба боятися нового».

Думку про «Зе!команду» і Саченко з Рубаном продовжує блогер Олена Добровольська.

«Тобто спочатку Корбан (якого називають близьким другом Ігоря Коломойського – ред.) волає що Савченко і Рубана треба випускати. А потім їх випускають. А ви ще просили показати їхню молоду команду», – пише вона.

Тис часом особливу увагу блогера Івана Оберемка привернув захисник Савченко та Рубана у суді.

«Так, це адвокат Мангера (підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк – ред.), вам не здалось», – пояснює він.

«Із такими темпами в мене попкорн закінчиться за день», – саркастично зауважує Світлана Олішевська.

Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ «Майорське», коли він, за даними слідства, «під виглядом переселенця» намагався провезти з окупованої території Донецької області «цілий арсенал зброї», яка була прихована в меблях.

За версією правоохоронців, Рубан мав намір організувати теракти (зокрема, збройних замахів на держдіячів і політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов). Усі звинувачення він відкидав.

22 березня 2018-го у рамках цієї справи Верховна Рада дала згоду на арешт і народного депутата Надії Савченко. За даними ГПУ, разом з Рубаном, а також ватажком бойовиків (нині покійним) угруповання «ДНР» Олександром Захарченком та іншими особами вона готувала теракти (зокрема, в парламенті) для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Сама Савченко тоді заявляла, що планувала лише «провокацію».

Під час слідства у Рубана та Савченко вилучили, зокрема, чотири 120-міліметрові міномети з боєкомплектом, а це 44 осколково-фугасні міни й дві – димові.

Те, як вони нібито мали втілювати свій план, змоделювали та продемонстрували представники ГПУ та СБУ наприкінці літа минулого року.

​Володимир Рубан, як і Надія Савченко нині мають неоднозначну репутацію.

Першому закидають туманну біографію та зв'язки з кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком, а Савченко вказують на її минуле та скандальні заяви.